Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, Yılan Adası 'na mühimmat, silah ve asker taşıyan Rusya Karadeniz Filosu'nun "Vasiliy Beh" römorkörü Karadeniz sularında vuruldu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Karadeniz 'de Rusya 'ya ait mühimmat, silah ve asker taşıyan geminin vurulduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna: Karadeniz'de mühimmat, silah ve asker taşıyan Rus gemisini vurduk - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.