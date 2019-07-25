Ukrayna, Kerç Boğazı'nda Rusya'ya ait bir tankere el koydu
32 dakika önce
Ukrayna, kendine ait Izmail Limanı'nda Rusya'ya ait eski adıyla "Neyma" olarak bilinen Nika Spirit isimli tankere el koydu.
Ukrayna
, sınırları içerisinde Izmail Limanı'nda Rusya
'ya ait eski adıyla "Neyma" olarak bilinen Nika Spirit isimli tankere el koydu.
Söz konusu geminin geçen kasım ayında 3 Ukrayna savaş gemisinin Rusya tarafından Kerç Boğazı'nda ele geçirilmesi ve mürettebatın da gözaltına alınması olayında görev aldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:37
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