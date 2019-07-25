Son Dakika Haberleri: Ukrayna, Kerç Boğazı'nda Rusya'ya ait bir tankere el koydu
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Ukrayna, Kerç Boğazı'nda Rusya'ya ait bir tankere el koydu

32 dakika önce

Ukrayna, kendine ait Izmail Limanı'nda Rusya'ya ait eski adıyla "Neyma" olarak bilinen Nika Spirit isimli tankere el koydu.

Ukrayna, Kerç Boğazı'nda Rusya'ya ait bir tankere el koydu, System.String[]
Ukrayna, sınırları içerisinde Izmail Limanı'nda Rusya'ya ait eski adıyla "Neyma" olarak bilinen Nika Spirit isimli tankere el koydu.

Söz konusu geminin geçen kasım ayında 3 Ukrayna savaş gemisinin Rusya tarafından Kerç Boğazı'nda ele geçirilmesi ve mürettebatın da gözaltına alınması olayında görev aldığı belirtildi.
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Ukrayna, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:37 
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