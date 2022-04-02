Ukrayna: Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı

02.04.2022 21:22
Ukrayna: Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını bildirdi.

Malyar, Facebook hesabından, "İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı." açıklamasında bulundu.

İrpen Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin de şehrin çevresindeki tüm kasaba ve köylerin de işgalcilerden temizlendiğini duyurdu.

Markuşin, kentteki molozların temizlendiğini, kalan sakinlere yiyecek ve ilaç dağıtımı yaptıklarını, mayın tehlikesi nedeniyle kentin henüz tam güvenli olmadığını kaydetti.

YORUMLAR
500
Kiev yakınlarından çekilen Rus ordusu arkasında büyük bir enkaz bıraktı! Kiev yakınlarından çekilen Rus ordusu arkasında büyük bir enkaz bıraktı! Son dakika haber! Ukrayna'nın Buça şehrinde savaşın acı izleri ortaya çıktı Son dakika haber! Ukrayna'nın Buça şehrinde savaşın acı izleri ortaya çıktı

Facebook, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşması başladı!
20:14 Ağaç kesimi yapan 3 ailenin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
20:12 İsmail Kartal, muhabirin sorusuyla adeta çıldırdı: Ayıp ediyorsunuz!
20:03 Kiev yakınlarından çekilen Rus ordusu arkasında büyük bir enkaz bıraktı!
20:01 "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" diyen AK Partili Ethem Sancak hakkında CHP'den açıklama geldi: Kimin değirmenine su taşıdığı gayet açık
19:58 Ülkemizde 2 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 41 kişi vefat etti, 11 bin 783 yeni vaka tespit edildi
19:57 Cinsiyet değiştirmişti! ABD'li oyuncu Elliot Page'in son hali şaşırttı
19:33 Canlı yayında konuşan Rıdvan Dilmen Ali Koç'un hislerine tercüman oldu: Buna nasıl müsaade ettim
18:55 Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkulan yaşanmadı!
18:42 Üzerine benzin döken şahıs herkesin gözü önünde kendini çakmakla ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 21:29:15. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna: Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement