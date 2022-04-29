Ukrayna: Kiev'de düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ukrayna: Kiev'de düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

29.04.2022 11:52
Ukrayna: Kiev'de düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün düzenlenen saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün düzenlenen saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kiev'in Şevçenkovskiy Mahallesi'nde, dün, "Artem" uçak füzesi üretim fabrikasını hedef alan füzelerden biri, fabrikanın karşısında bulunan, sivillerin yaşadığı bir binaya isabet etti.

Olay yerinde enkaz çalışmaları devam ederken buraya gelen vatandaşların eşyalarını binadan çıkardığı görüldü.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirdi, 10 kişi yaralandı.

Yaralılardan 4'ünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, dün, söz konusu yerlerin Karadeniz'den fırlatılan Rus füzeleriyle vurulduğunu ve olayda 6 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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