Ukrayna: Kiev'de sabotaj grubunu etkisiz hale getirdik - Son Dakika
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Ukrayna: Kiev'de sabotaj grubunu etkisiz hale getirdik

25.02.2022 13:32
Ukrayna: Kiev'de sabotaj grubunu etkisiz hale getirdik

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus güçlerinin sabotaj grubunu Kiev'in Obolon semtinde etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus güçlerinin sabotaj grubunu Kiev'in Obolon semtinde etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiğini ve Ukrayna Ordusu üniforması giymiş kişilerin olduğu sabotaj grubunun videosunu paylaştı.

Obolon semti, Kiev şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kiev'de patlama sesleri duyuluyor ve aralıklarla siren sesleri çalınıyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Bölgesel Savunma Kuvvetleri" olarak adlandırdıkları gönüllülere sadece Kiev'de bugüne kadar 18 bin silah dağıtıldığını bildirdi.

Öte yandan Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boychenko, düzenlediği brifingde, Mariupol'un her yönünde Rus silahlı kuvvetleriyle şiddetli çatışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.???????

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Kaynak: AA

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