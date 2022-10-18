Ukrayna: Kiev'e bugün düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika
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Ukrayna: Kiev'e bugün düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü

18.10.2022 15:44
Ukrayna: Kiev'e bugün düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü

Rus güçlerinin bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki elektrik santraline düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus güçlerinin bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki elektrik santraline düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah düzenlenen saldırıda altyapı tesisinde hasar oluştuğunu belirtti.

Saldırıda, söz konusu altyapı tesisinde görevli 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Kliçko, belediye ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Rus güçleri, bu sabah Kiev'de bulunan bir elektrik santralini vurmuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Kiev'e bugün düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna: Kiev'e bugün düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika
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