Rus güçlerinin bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki elektrik santraline düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah düzenlenen saldırıda altyapı tesisinde hasar oluştuğunu belirtti.
Saldırıda, söz konusu altyapı tesisinde görevli 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Kliçko, belediye ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Rus güçleri, bu sabah Kiev'de bulunan bir elektrik santralini vurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Ukrayna: Kiev'e bugün düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika