Ukrayna: Kiev'e düzenlenen saldırılarda 3 sivil öldü - Kamikaze İHA'nın düşüş anı - Son Dakika
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Ukrayna: Kiev'e düzenlenen saldırılarda 3 sivil öldü - Kamikaze İHA'nın düşüş anı

17.10.2022 14:15

Rus güçlerinin bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 6 aylık hamile bir kadının da aralarında olduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus güçlerinin bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 6 aylık hamile bir kadının da aralarında olduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, sosyal medya hesabından, bu sabah şehre düzenlenen kamikaze İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Kliçko, bu sabah Kiev'e 28 kamikaze gönderildiğini, bunlardan 23'ünün hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu, başkentte 5 ayrı patlama duyulduğunu belirtti.

Kiev'de saldırıya hedef olan ve büyük kısmı yıkılan bir apartmandaki arama kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade eden Kliçko, yaşamını yitirenler arasında 6 aylık hamile bir kadın ve eşinin de bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Kiev'e düzenlenen saldırılarda 3 sivil öldü - Kamikaze İHA'nın düşüş anı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna: Kiev'e düzenlenen saldırılarda 3 sivil öldü - Kamikaze İHA'nın düşüş anı - Son Dakika
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