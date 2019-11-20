Son Dakika Haberleri: Ukrayna, Kırım için Rusya'dan tazminat talep etti
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Ukrayna, Kırım için Rusya'dan tazminat talep etti

6 saat önce

Ukrayna, Rusya'dan Kırım limanlarındaki devlet mülklerini kullandığı gerekçesiyle tazminat talep etti.

Ukrayna, Kırım için Rusya'dan tazminat talep etti, System.String[]

Ukrayna, Rusya'dan Kırım limanlarındaki devlet mülklerini kullandığı gerekçesiyle tazminat talep etti.


Rusya tarafından 2015'te Ukrayna'dan ilhak edilen Kırım için bu kez tazminat talebi gündeme geldi. Ukrayna Limanları İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Kırım limanının işletme zararları oluştuğu ve tek taraflı olarak Rusya'nın bu zarardan sorumlu tutulduğu belirtildi.


Açıklamada, "Bu kez Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen yatırımların teşvik edilmesi ve korunması anlaşması kapsamında anlaşmanın hükümlerine göre talepte bulunuyoruz. İlk adım olarak oluşan maddi zararın tazmin edilmesi için Rusya Federasyonu'na başvuruyoruz. Eğer 6 ay içerisinde Rusya'dan karşılık gelmezse konu uluslararası mahkemeye taşınacak" ifadeleri kullanıldı.


51,2 milyon dolar talep edildi


Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna Limanları İdaresi Başkanlığının otoritesine ve mallarına el koyduğu ve Ukrayna devletine ait malların toplam değerinin 1.24 milyar Grivnası (51.2 milyon $) olduğu ifade edilerek bunun Rusya'dan karşılanması için çalışmaların sürdüğü, hazırlıkların tamamlandığı ve talebin en kısa zamanda Rusya'ya ulaştırılacağı ifade edildi. Ukrayna, Rusya'dan olumlu bir adım gelmediği taktirde uluslararası mahkemede haklarını arayacaklarını ve bu konuda merkezi Washington'da bulunan uluslararası hukuk bürosu olan Covington & Burling'in kendilerini savunacaklarını bildirdi. - MOSKOVA

Ukrayna, Kırım, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
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