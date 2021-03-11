Ukrayna, "Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi"ni kabul etti - Son Dakika

Ukrayna, "Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi"ni kabul etti

11.03.2021 23:57
Ukrayna,

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi"ni kabul ettiklerini duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, " Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi"ni kabul ettiklerini duyurdu.

Kuleba, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014'ten bu yana gerekli olan tarihi bir belgeyi kabul ettiklerini bildirdi.

Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisinin kabul edildiğini belirten Kuleba, "Mesajımız açık, yalnızca dünyayı Kırım'ın bize geri dönmesi için yardım etmeye çağırmıyoruz, aynı zamanda Ukrayna (Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy liderliğinde kendi sistematik çabalarını da gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

Kuleba, Kırım'ın geri kazanılması için 3 adım olduğunu kaydederek, "İlki bugün onaylanan Strateji, ikincisi Sağlamlaştırma: Kırım Platformundaki partnerlerle ortak gayretlerimiz ve üçüncüsü Sinerji: Kırım'da uluslararası hukukun ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tekrar sağlanması." değerlendirmelerinde bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Ukrayna, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, 'Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi'ni kabul etti - Son Dakika


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