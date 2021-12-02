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Ukrayna, Kırım'ın kuzeyinde askeri tatbikat yaptı - Son Dakika

Ukrayna, Kırım'ın kuzeyinde askeri tatbikat yaptı

02.12.2021 13:11

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kırım'ın kuzeyindeki Herson bölgesinde askeri tatbikat düzenledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kırım'ın kuzeyindeki Herson bölgesinde askeri tatbikat düzenledi. Tatbikatın, askeri birimler arasındaki koordinasyonu geliştirmek amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 'Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sergei Naeva'ya göre tatbikat, personelin eğitim seviyesini artırmak amacıyla düzenlendi' denildi.

Naeva, 'Birimler, her şeyden önce, denizden gelen askeri tehlikeye zamanında ve yeterli bir şekilde müdahale etme kabiliyetini geliştirmelidir. Muharebe hazırlığımızı farklı senaryolarda test ediyoruz. Bunlar, muharebe görevlerinin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulacak niteliklerdir' dedi.

'CİDDİ SİYASİ VE EKONOMİK SONUÇLARI OLACAKTIR'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dünkü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Rusya'nın 'saldırgan' bir tutum sergilediğini ifade ederek, 'Dışişleri Bakanları Ukrayna ve çevresindeki durumu görüştüler. Rusya'yı daha fazla saldırgan eylemden caydırma konusunda birlik halindeyiz. Belarus, silah kontrolü ve NATO'nun bir sonraki stratejik konseptini de ele aldık. NATO Dışişleri Bakanları ortakları Gürcistan ve Ukrayna ile bir araya geldi. Bakanlar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlığının ciddi siyasi ve ekonomik sonuçları olacağını açıkça belirttiler. Tetikte olmamız ve gerginliğin tırmanmasından kaçınmamız gerekiyor' dedi.

ÇAVUŞOĞLU: SÜKUNET VE GERİLİMİ AZALTMA TAVSİYESİNDE BULUNDUK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği Letonya'nın başkenti Riga'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Ukrayna-Rusya gerilimini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, 'Her iki tarafla da temas halindeyiz ve sükunet ve gerilimi azaltma tavsiyesinde bulunduk. Geçenlerde her iki ülkenin dışişleri bakanları Lavrov ve Dmitro Kuleba ile görüştüm. Cuma günü, Cumhurbaşkanım, Rusya Devlet Başkan Putin ile konuşacak. Bugün ve yarın Stockholm'de Dmitro'yu göreceğim, Lavrov'u da yarın Stockholm'de göreceğim. Bu yüzden her iki tarafla da sükunet ve gerilimin azaltılmasını tavsiye eden temaslar halindeyiz' dedi.

Ukrayna, Kırım'ın kuzeyinde askeri tatbikat yaptı
Ukrayna, Kırım'ın kuzeyinde askeri tatbikat yaptı
Ukrayna, Kırım'ın kuzeyinde askeri tatbikat yaptı
Ukrayna, Kırım'ın kuzeyinde askeri tatbikat yaptı
Ukrayna, Kırım'ın kuzeyinde askeri tatbikat yaptı
Ukrayna, Kırım'ın kuzeyinde askeri tatbikat yaptı

Tatbikat, Ukrayna, Herson, Kırım, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Kırım'ın kuzeyinde askeri tatbikat yaptı - Son Dakika


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