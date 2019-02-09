Son Dakika Haberleri: Ukrayna, Kırım Yakınlarında Tatbikat Yapacak

Ukrayna, Kırım Yakınlarında Tatbikat Yapacak

1 saat önce

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Şubat ayı içerisinde Kırım yakınlarında uçaksavar füzeler ile tatbikat yapılacağını duyurdu.

Ukrayna, Kırım Yakınlarında Tatbikat Yapacak, System.String[]
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Şubat ayı içerisinde Kırım yakınlarında uçaksavar füzeler ile tatbikat yapılacağını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Basın Ofisi, Ukrayna'nın yakınlarında tatbikat yapılacağını duyurdu. Açıklamada "2019 yılında toplam 4 tatbikat yapılacak. İlk tatbikat Şubat ayında Kırım yakınlarında bulunun Herson Bölgesi'ndeki Yagorlik poligonunda uçaksavar füzelerinin deneme atışlarıyla gerçekleşecek" denildi. Açıklamanın devamında ise tatbikatta kullanılacak olan savunma sistemlerinin isimlerinin "Buk-M1, ZRS S-125, S-300P/PO/B1" olduğu belirtildi.

"Tam bir savaş durumu gerçekliğiyle yapacağız"

Konuyla alakalı bir yorum da Ukrayna Füzesavar Roketleri Birliği Başkanı Yuriy Stavskiy'den geldi. Stavskiy açıklamasında "Tüm dikkatimizi tatbikata vereceğiz. Bu sene yapmayı planladığımız tatbikatları geçen sene yapılan tatbikatlardan daha geniş kapsamlı uygulayacağız. Burda Buk-M1 ve S-300P'lerden bahsediyoruz. Tam bir savaş durumu gerçekliğiyle yapacağız. Zaten amacımız da bu" dedi. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:13 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milletvekili, Canlı Yayında Tartıştığı Siyasetçiye Masadaki Suyu Fırlattı Eşinin Çıkardığı Namus Dedikodusu Hayatını Kaybetmesine Yol Açtı

Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takımla Anlaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 16:49:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna, Kırım Yakınlarında Tatbikat Yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]