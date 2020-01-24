Ukrayna: "Koronavirüsü 3 kişiye bulaşmış olabilir" - Son Dakika
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Ukrayna: "Koronavirüsü 3 kişiye bulaşmış olabilir"

6 saat önce

Ukrayna hükümeti, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünün Ukrayna'da 3 kişiye bulaşmış olabileceğini duyurdu.

Ukrayna:

Ukrayna hükümeti, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünün Ukrayna'da 3 kişiye bulaşmış olabileceğini duyurdu.

Ukrayna hükümeti, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün Ukrayna'da da 3 kişiye bulaşmış olabileceği açıklamasını yaptı. Ukrayna Sağlık Bakanı Zaryana Skaletskaya yaptığı açıklamada, "Şu an virüsün bulaşmış olabilme ihtimali olan 3 kişiden 2'sinin testleri negatif çıktı. Son bir kişinin ise sonuçlarını henüz bilmiyoruz bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin bir diğer açıklama da Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk'tan gelmiş ve virüs için Ukrayna'da kriz masası kurulduğu ifade edilmişti. Çin'deki Ukrayna Büyükelçiliği ise duruma ilişkin, "Çin'in genelinde ve karantinaya alınan şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Hiçbir vatandaşımız virüs kapmamıştır" açıklamasında bulunmuştu.

(Bekir Keskin/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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