Ukrayna Krizi Türkiye'de Turizm Beklentilerine Balta Vurdu - Son Dakika
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Ukrayna Krizi Türkiye'de Turizm Beklentilerine Balta Vurdu

28.03.2022 09:46

Corona virüsü pandemisi nedeniyle duraksayan turizm sektörünün bu yıl canlanması bekleniyordu.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle duraksayan turizm sektörünün bu yıl canlanması bekleniyordu.

Ancak bu yıl da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'de turizm alanındaki beklenti ve planlara darbe vurdu.

Özellikle turistik beldelerdeki işletmeciler endişe içinde.

Pandemiden önce Türkiye'ye her yıl ortalama 50 milyondan fazla turist geliyordu.

Bunlar arasında önemli bir çoğunluğu Rusya ve Ukrayna'dan gelen turistler oluşturuyordu.

Yetkililer, bu yıl turist sayısında artış kaydederek pandemi öncesi düzeye yaklaşmayı hedefliyordu.

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Koronavirüs, Türkiye, Ukrayna, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Ukrayna Krizi Türkiye'de Turizm Beklentilerine Balta Vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Krizi Türkiye'de Turizm Beklentilerine Balta Vurdu - Son Dakika
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