Ukrayna krizinin uluslararası sisteme etkileri Washington'da masaya yatırıldı - Son Dakika

Rusya arasında son dönemde artan gerginliğin uluslararası sisteme ve ABD'nin liderliğine etkileri, ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen panelde ele alındı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington DC (SETA DC) tarafından, "Ukrayna Krizi: Uluslararası Sisteme ve ABD'nin Liderliğine Etkileri" başlıklı bir panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat'ın yaptığı panele, SETA DC Direktörü Kadir Üstün, Brookings Enstitüsü Araştırmacısı Steven Pifer ve Georgetown Üniversitesi ve CFR Araştırmacısı Charles Kupchan konuşmacı olarak katıldı.

Ukrayna halkının endişeli olduğunu ancak panik yapmadığını belirten Pifer, "2014'teki Kırım işgalinden bu yana Ukrayna halkı işgal tehlikesiyle karşı karşıya." dedi.

Pifer büyük resme baktıklarında Rusya'nın büyük bir askeri güçle büyük bir işgale girişmesini olası görmediğini belirterek, "Ancak, Rusya daha küçük kuvvetlerle operasyonlar düzenleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'da son dönemde yapılan anketlere bakıldığında insanların Rus işgaline karşı silahlanabileceğinin görüldüğüne işaret eden Pifer, Rusya'nın büyük bir direnişle karşılaşabileceğini sözlerine ekledi.

"Putin için askeri seçenek opsiyonunu göremiyorum"

Kupchan ise Rusya'nın agresifliğinin nedeninin NATO'nun son dönemde özellikle Balkanlarda genişlemesi olduğunu belirterek, Rusya'nın kırmızı çizgisinin Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması olduğunu vurguladı.

ABD'nin halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğinin masada olmadığını söylediğine işaret eden Kupchan, Rusya'nın yine de hukuki taahhütler istediğini aktardı.

Ukrayna'yı işgalin bedelinin Rusya için ağır olabileceğini vurgulayan Kupchan, "Putin için askeri seçenek opsiyonunu göremiyorum. İyimser değilim ama umutluyum." diye konuştu.

Kupchan, Putin'in 4 Şubat'ta başlayacak Kış Olimpiyatları için Pekin'e gideceğini kaydederek, "Putin, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı başlatır ve partisini mahvederse, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping özellikle bu durumdan memnun olmayacaktır." görüşünü paylaştı.

"İşgal olursa NATO asıl sınavı o zaman verecek"

Kadir Üstün ise Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerinin karmaşık ancak güçlü olduğunu belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ukrayna'ya gideceğini anımsattı.

Üstün, Putin'in NATO üyelerinin bağlılığını test ettiğini ve bu ülkelerin şu ana kadar iyi bir sınav verdiğine işaret ederek, "Ancak işgal gerçekleşirse asıl sınav o zaman olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna işgali durumunda Türkiye'nin Rusya'ya güçlü yaptırımlar uygulamaktan kaçınacağını belirten Üstün, "Türkiye'nin Ukrayna ile de ilişkileri çok güçlü, bazı savunma ilişkileri de var." dedi.