Ukrayna, Kuril Adaları'nı Japonya toprağı kabul etti - Son Dakika
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Ukrayna, Kuril Adaları'nı Japonya toprağı kabul etti

07.10.2022 19:04
Ukrayna, Kuril Adaları'nı Japonya toprağı kabul etti

Rusya ile Japonya arasında özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ihtilafın sürdüğü Kuril Adaları zincirindeki Habomai ve Shikotan adaları, Ukrayna Parlamentosunda Japonya toprağı kabul edildi.

Rusya ile Japonya arasında özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ihtilafın sürdüğü Kuril Adaları zincirindeki Habomai ve Shikotan adaları, Ukrayna Parlamentosunda Japonya toprağı kabul edildi.

Ukrayna Parlamentosundan yapılan açıklamaya göre, parlamentoda Rusya'nın kendi toprağı kabul ettiği Japonya'nın kuzey bölgelerinin mülkiyetine ilişkin uluslararası topluluğa yapılan çağrı ele alındı.

Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk'un da aralarında bulunduğu bir grup milletvekili, bu çağrı üzerine hazırlanan tasarıya destek verdi.

Açıklamada, "Eski SSCB'nin Japonya'nın Kuzey Topraklarını herhangi bir yasal dayanak olmaksızın Ağustos- Eylül 1945'te yasa dışı işgal ettiği ve 1949'a kadar tüm Japon vatandaşlarını bu bölgelerden zorla sınır dışı etmesinin göz önünde bulundurulduğu" ifade edildi.

Eski SSCB ve Japonya arasında 19 Ekim 1956 tarihli ortak bildirinin 9. maddesi uyarınca, Sovyetler Birliği'nin Japonya ile ikili ilişkileri normalleştirmesinden ve bir barış anlaşması imzalamasından sonra Habomai ve Shikotan adalarının Japonya'ya devredileceği anımsatılan açıklamada, Rusya Federasyonu'nun, Japonya'nın Kuzey Toprakları'nın statüsünü belirleme niyetini teyit ettiğini ve henüz yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, uluslararası topluma Japonya'nın Kuzey Topraklarının statüsünü yasal olarak resmileştirmek için mümkün olan tüm önlemleri almayı sürdürmeleri çağrısı yapıldı.

Kuril Adaları

Kuril Adaları olarak bilinen adalar zinciri, Kuzey Pasifik Okyanusu'nu Ohotsk Denizi'nden ayırıyor.

Adaların bir tarafında Japonya'nın Hokkaido Adası, diğer tarafında da Rusya'nın Kamçatka Yarımadası yer alıyor.

Halihazırda, Rusya'nın "Güney Kuriller", Japonya'nın ise "Kuzey Toprakları" olarak isimlendirdiği dört adanın (Kunaşir, İturup, Şikotan ve Habomai) hakimiyeti tartışma konusu.

Dönemin Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun sorunun çözümü ve ilişkilerin geliştirilmesi için sarf ettiği çabalar tam meyve vermeye başladığı sırada Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakı, olumlu gelişmeleri ciddi biçimde sekteye uğratmıştı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Japonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

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