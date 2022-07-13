Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini kesti - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini kesti

13.07.2022 22:59
Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini kesti

Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini Donetsk ve Luhansk'ın sözde "bağımsızlığını tanıdığı" gerekçesiyle kesti.

Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini Donetsk ve Luhansk'ın sözde "bağımsızlığını tanıdığı" gerekçesiyle kesti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya tarafından işgal edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sözde "bağımsızlığının" Kuzey Kore tarafından tanınma kararının şiddetle kınandığı bildirildi.

Açıklamada, Pyongyang'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı girişiminin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel norm ile ilkelerinin ağır ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Dostane olmayan bir eyleme yanıt olarak Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerin kesildiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin kararına "her düzeyde çok sert tepki vereceklerini" ifade etti.

YORUMLAR
500
Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak Avrupa, 1.3 milyar dolar harcadığı Mars görevini iptal etti Avrupa, 1.3 milyar dolar harcadığı Mars görevini iptal etti
Kaynak: AA

Kuzey Kore, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini kesti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:59 İstanbul'da alacaklı oldukları şahsı darp edip güpegündüz kaçıran iki şehir eşkıyası kardeş tutuklandı
22:15 Datça'da öğlen saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları hava kararmasına rağmen havadan ve karadan sürüyor
21:45 Güzel oyuncu Mine Tugay, mini elbisesiyle takipçilerini mest etti
21:07 Sterling'in 7 yıllık Manchester City macerası sona erdi! 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu
21:05 Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak
20:33 Datça'da çıkan yangın sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara 3 bin TL nakit desteği ödemesi başlatıldı
20:09 Datça'daki çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine yakın yerlere sıçradı! Evler tahliye edildi
19:45 Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "istifa" iddialarını yalanladı: İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz! Söylentiler gerçeği yansıtmıyor
19:32 Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
19:19 Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 23:05:15. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement