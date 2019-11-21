Son Dakika Haberleri: Ukrayna lehine casusluk yapan askerin gözaltı görüntüleri paylaşıldı
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Ukrayna lehine casusluk yapan askerin gözaltı görüntüleri paylaşıldı

6 saat önce

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna lehine casusluk yaptığı iddia edilen Rus askerinin gözaltına alınma görüntülerini paylaştı.

Ukrayna lehine casusluk yapan askerin gözaltı görüntüleri paylaşıldı, System.String[]

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna lehine casusluk yaptığı iddia edilen Rus askerinin gözaltına alınma görüntülerini paylaştı.

Rusya'nın Rostov bölgesinde görev yapan askerin, Ukrayna Savunma Bakanlığı için gizli bilgiler toplayarak casusluk yaptığı iddia edilmişti. FSB, Rus askerin gözaltına alındığı görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, bir eve giren FSB mensupları, Ukrayna'ya gizli bilgiler sızdırdığı iddiasıyla askeri kelepçeleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan askerin dizüstü bilgisayarına ve telefonuna da incelenmek üzere el konulduğu görüldü.


Ukrayna, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:39 Kaynak: DHA
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