Ukrayna lideri Zelenski'den koronavirüs açıklaması: Virüse yakalanmak istedim - Son Dakika

Ukrayna lideri Zelenski'den koronavirüs açıklaması: Virüse yakalanmak istedim

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını can almaya devam ediyor.

Ukrayna lideri Zelenski'den koronavirüs açıklaması: Virüse yakalanmak istedim, System.String[]
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını can almaya devam ediyor. Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski halka virüsün ciddiyetini anlatlatmak için kritik bir açıklamada bulundu. Zelenski, " Halkımın bu virüsü anlaması için, virüs kapmak istedim ama, ailem izin vermedi" dedi.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgını etkisini göstermeye devam ediyor.Ukrayna'da devlet başkanı Volodimir Zelenski, sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlarına virüse karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

"VİRÜSE YAKALANMAK İSTEDİM"

Zelenski, uyarı konusunda biraz daha ileri giderek, halka virüsün ciddiyetini göstermek için "  Bizimkilere koronavirüse yakalanmak istediğimi söyledim. Ancak izin vermediler. Bunu istememin tek nedeni, halkın salgına karşı olan ciddiyetin önemini anlatmak" diye konuştu. Ukrayna basınına konuşan Zelenski, "Bizimkilere bunu teklif ettim. 'Hastalanayım, Devlet Başkanlığı binasında beni izole edelim"dedim. İnsanların bunun korkunç bir şey olduğunu, hastalanabileceklerini ve kendilerini kötü hissedebileceklerini anlamaları için bunu kendi üzerimde göstermek istedim. Halkın iyi olması için bu evreden geçmek istedim" dedi. Ancak çalışma arkadaşlarının bu teklife olumlu yaklaşmadıklarını belirten Zelenski, "Ailem de beni affetmezdi. Deli olduğumu söylerlerdi ve bunda da haklı olurlardı" diye konuştu.

"VİRÜS BİR YERE KAYBOLMADI" Karantina önlemlerinin hafifletilmesinin ekonomi için önemini de vurgulayan Zelenski, "Ancak şunu unutmayın, koronavirüs bir yere kaybolmadı. Katı tedbirlerin birçok hayat kurtardığına inanıyorum. Fakat hala koronavirüs nedeniyle her gün insanlar ölüyor. Bu kurallara yeniden dönmek istemeyiz. Dolayısıyla, sosyal mesafe ve maske takma kuralları devam etmeli. Maalesef toplu etkinliklere de henüz izin veremeyiz" ifadelerinde bulundu.


- Kıev
Koronavirüs, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna lideri Zelenski'den koronavirüs açıklaması: Virüse yakalanmak istedim - Son Dakika Dünya

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