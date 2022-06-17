Ukrayna lideri Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama! Kucaklamaya çalıştı ama karşılık bulamadı - Son Dakika
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Ukrayna lideri Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama! Kucaklamaya çalıştı ama karşılık bulamadı

17.06.2022 13:05
Ukrayna lideri Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama! Kucaklamaya çalıştı ama karşılık bulamadı

Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerini Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ağırlayan Volodimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a olan tepkisini soğuk tavırlarıyla koydu. Savaşta arabulucu olarak kabul edilen Macron'u daha önce yaptığı açıklamalarla Putin ve eylemleri için mazeret bulmakla suçlayan Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı'nı tüm kucaklama ve gülümseme çabalarına asık suratıyla karşılık verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından ilk kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

GERGİNLİK FOTOĞRAFLARA DA YANSIDI

Ziyarete damga vuran kareler ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Fransa CumhurbaşkanıMacron'un yan yana geldiği anlar oldu. Fransız lider, Ukraynalı yetkilileri Rusya'yı "küçük düşürmeye" değil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere ederek çatışmayı sona erdirmeye çağırdığı için eleştirildikten sonra, Zelenski ile Macron arasındaki gerginlik bu karelere yansıdı.

ZELENSKİ'Yİ KUCAKLAMAK İSTEDİ ANCAK...

Macron, Zelenski ve diğer AB liderleriyle Kiev'de düzenlediği ortak basın toplantısının sonunda kameralar önünde Ukrayna Devlet Başkanı'nı kucaklamaya çalıştı ancak soğuk bir tavırla karşılandı. Macron sarılmak için uzanırken, Zelenski açıkça tereddüt ettiği görüldü. Macron defalarca Zelenski'ye gülümsemesine rağmenZelenski gözlerini başka yere çevirdiği anlar dikkat çekti.

"MACRON, PUTİN'İN EYLEMLERİ İÇİN MAZERET ÜRETİYOR"

Diğer taraftan Zelenski, daha önce, çatışmada arabulucu olarak kabul edilen Macron'u Putin ve eylemleri için mazeret bulmakla suçlamıştı. Ukrayna Devlet başkanı ayrıca Macron'un son açıklamalarına şaşırdığını ve kendinin barışı doğru yollarla aradığını vurguladı. Bu ayın başında Financial Times'a konuşan Zelenski, "Kimseyi küçük düşürmeyeceğiz. Doğru şekilde cevap vereceğiz" dedi. Ateşkes çağrıları sürerken Ukrayna Devlet Başkanı, Putin ile "doğrudan müzakerelere" açık olduğunu da söylemişti.

Zelenski "Herhangi bir savaş müzakere masasında sona erdirilmelidir. Tarihte aynen böyle olmuştur. İstesem de istemesem de halaararlıyım, bu savaşa ciddi bir şekilde son vermeyi tartışmaya hazırsak Putin ile doğrudan müzakerelere hazırım." demişti.

AB LİDERLERİ ZELENSKİ'YE "YANINDAYIZ" MESAJI VERDİ

Öte yandan, AB liderleri Kiev'e ziyaretleri esnasında, savaşın parçaladığı ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB)katılmasına ilişkin Ukrayna'ya güvence verdi. Almanya, Fransa, İtalya ve Romanyalı liderler, Ukrayna'ya "hemen" aday statüsü verilmesi konusunda ısrar edeceklerini vurguladı.

Almanya Başbakanı Scholz, "Ukrayna AB ailesinin üyesi. Ancak, Ukrayna'nın AB üyeliği için demokrasi ve hukukun üstünlüğü şartlarının sağlanması gerekli" derken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron,"Ukrayna halkının kahramanlığını hayal etmelisiniz. Ukrayna bize güvenebilir, Avrupa'nın güvenliği Ukrayna topraklarında belirleniyor. Avrupa zafere kadar Ukrayna'nın yanında olacak" açıklamasını yaptı.

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Son Dakika Güncel Ukrayna lideri Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama! Kucaklamaya çalıştı ama karşılık bulamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna lideri Zelenski'den Macron'a soğuk karşılama! Kucaklamaya çalıştı ama karşılık bulamadı - Son Dakika
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