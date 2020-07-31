Ukrayna liderinden Müslümanlara Kurban Bayramı jesti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den ülkede yaşayan Müslümanlara Kurban Bayramı süprizi geldi. Zelenski, Kurban veRamazan bayramlarına resmi statü verilmesi konusunun görüşülmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ülkede yaşayan Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın internet sitesinde, Zelenski'nin, Kurban ve Ramazan bayramlarının 'resmi dini bayram' ilan edilmesi konusunun görüşülmesini öngören kararnameyi Bakanlar Kurulu'na sunduğu açıklandı. Açıklamada, vatandaşların anayasal hak ve özgürlüklerinin, tüm inananların eşit hak ve fırsatlardan yararlanmalarının sağlanması amacıyla, çok uluslu ve çok dinli Ukrayna toplumunun tarihine, kültürüne ve geleneklerine duyulan saygının göstergesi olarak bu teklifte bulunduğu belirtildi. Zelenski, Yahudilerin Roş Aşana, Hanuka, Hamursuz ve Batı kiliselerinin Paskalya bayramlarına da 'resmi dini bayram' statüsü verilmesine yönelik yasal düzenlemenin parlamentoda görüşülmesi talimatı verdi.

ZELENSKİ'DEN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesindeki ve tüm dünyadaki Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı. Devlet Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Zelenski'nin, "Bu bayram, inananların kalplerini merhamet ve yakınlarına karşı sevgi ile doldurur, umut ve adalet ışığı verir" sözlerine yer verildi.

Zelenski, "Ukrayna'daki Müslüman toplumunun ülke halkının manevi zenginliği ile çeşitliliğinin korunması ve ülkede barışın ve dinler arası uyumun sağlanması yönündeki katkılarını takdir ediyoruz ve onlara minnettarız" ifadelerini kullandı. Müslümanlara sağlık, huzur ve baht açıklığı dileyen Ukraynalı lider, "İnananlar için bu önemli zaman saf düşünceler, hayır işleri, birlik ve kardeşlik duygularıyla dolu olsun" temennisinde bulundu.