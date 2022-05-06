Ukrayna: Limanlarımızda yaklaşık 70 gemi bloke edilmiş durumda - Son Dakika
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Ukrayna: Limanlarımızda yaklaşık 70 gemi bloke edilmiş durumda

06.05.2022 20:19
Ukrayna: Limanlarımızda yaklaşık 70 gemi bloke edilmiş durumda

Ukrayna limanlarında yaklaşık 70 geminin, Mariupol Limanı'nda ise 6 yabancı geminin bloke edilmiş durumda olduğu bildirildi.

Ukrayna limanlarında yaklaşık 70 geminin, Mariupol Limanı'nda ise 6 yabancı geminin bloke edilmiş durumda olduğu bildirildi.

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov, yaptığı açıklamada, ülkedeki limanlarda yaklaşık 70 geminin bloke edildiğini kaydetti.

Vaskov, "Bugün, yaklaşık 70 gemi, denize açılmasının imkansız olduğu limanlarda bloke edilmiş durumda. Mürettebatla ilgili durum Mariupol'da en kötüydü, çünkü diğer limanlarda mürettebat karadan tahliye edilebildi." dedi.

Mariupol Ticari Deniz Limanı Devlet İşletmesi Müdürü İgor Barskiy de Mariupol Limanı'nda hala bloke olan 6 yabancı bayraklı geminin bulunduğunu belirterek, bazılarının tersane tarafından gereken onarım çalışmaları yapılmadan limandan ayrılamayacağını, Mariupol tersanesinin ise fiilen yok edildiğini dile getirdi.???????

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Mariupol, Ukrayna, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Limanlarımızda yaklaşık 70 gemi bloke edilmiş durumda - Son Dakika


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