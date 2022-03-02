Ukrayna limanlarına giremeyen Ro-Ro gemileri Zonguldak limanına geri döndü - Son Dakika
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Ukrayna limanlarına giremeyen Ro-Ro gemileri Zonguldak limanına geri döndü

02.03.2022 12:07
Ukrayna limanlarına giremeyen Ro-Ro gemileri Zonguldak limanına geri döndü

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan kriz nedeniyle Ukrayna limanlarına ulaşamayan gemiler Zonguldak'a geri döndü.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan kriz nedeniyle Ukrayna limanlarına ulaşamayan gemiler Zonguldak'a geri döndü.

Rusya-Ukrayna gerginliği deniz ticaretini de olumsuz etkiledi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Zonguldak'tan Ukrayna'ya giden yük gemisi limana alınmayınca geri dönerek Zonguldak Limanında demirledi. 24 Şubat günü Zonguldak'ta 500 ton narenciye yüklü gemi ise seferin iptal edilmesinin ardından tahliye edilerek boşaltıldı. Ukrayna ve Rusya'dan gelecek haberleri takip eden acentenler belirsizliğin bitmesini bekliyor.

(Sertaç Özdemir/ İHA)

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Zonguldak, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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