Ukrayna limanlarındaki Türk bayraklı ve sahipli 2 geminin Türkiye'ye doğru seyri başladı - Son Dakika
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Ukrayna limanlarındaki Türk bayraklı ve sahipli 2 geminin Türkiye'ye doğru seyri başladı

05.08.2022 10:54
Ukrayna limanlarındaki Türk bayraklı ve sahipli 2 geminin Türkiye'ye doğru seyri başladı

Ukrayna limanlarından 24 Şubat'tan bu yana çıkamayan Türk bayraklı POLARNET ile Türk sahipli NAVİSTAR gemileri Türkiye'ye doğru seyre başladı.

Ukrayna limanlarından 24 Şubat'tan bu yana çıkamayan Türk bayraklı POLARNET ile Türk sahipli NAVİSTAR gemileri Türkiye'ye doğru seyre başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "24 Şubat'tan beri Ukrayna limanlarından çıkamayan Türk bayraklı POLARNET ile Türk sahipli NAVİSTAR gemilerimiz limanlardan ayrılarak ülkemize doğru seyre başladı. Tahıl koridoru ile açılan Ukrayna limanlarında bulunan diğer 6 gemimiz de en yakın zamanda ayrılacaklar." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

Denizcilik, Türkiye, Ukrayna, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna limanlarındaki Türk bayraklı ve sahipli 2 geminin Türkiye'ye doğru seyri başladı - Son Dakika

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