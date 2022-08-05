Paylaşımda, "24 Şubat'tan beri Ukrayna limanlarından çıkamayan Türk bayraklı POLARNET ile Türk sahipli NAVİSTAR gemilerimiz limanlardan ayrılarak ülkemize doğru seyre başladı. Tahıl koridoru ile açılan Ukrayna limanlarında bulunan diğer 6 gemimiz de en yakın zamanda ayrılacaklar." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ukrayna limanlarındaki Türk bayraklı ve sahipli 2 geminin Türkiye'ye doğru seyri başladı - Son Dakika

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