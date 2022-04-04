Ukrayna, Lübnan'a tahıl ihraç edebilmek için güvenli lojistik güzergahları üzerinde çalışıyor - Son Dakika

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçisi Ihor Ostosh, ülkesindeki şirketlerin Lübnan'a tahıl ve tarım ürünlerini ihraç edebilmek için lojistik güzergah arayışında olduğunu ve Lübnan'ın gıda güvenliğine önem verildiğini belirtti.

Lübnan resmi ajanı NNA'da yer alan habere göre Ostosh, başkent Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin geçilen haberde, Ostosh, Rusya'nın agresif saldırılarına rağmen Ukrayna'nın Lübnan'a gıda güvenliği konusunda garanti verebileceği bir partner olarak kalacağını ifade etti.

Ostosh, Rusya'nın Ukrayna'nın tüm liman sevkiyat hatlarını hedef almasına rağmen, ülkesindeki şirketlerin Lübnan'a tahıl, tarım ve petrol ürünlerini ihraç edebilmek için güvenlik lojistik güzergah arayışında olduğunu kaydetti.

Ukrayna Büyükelçisi, Lübnan'a ihracat için Romanya üzerinden olabilecek alternatifleri de değerlendirdiklerini aktardı.

Tahıl ürünlerinin temininde büyük oranda ithalata bağlı olan Lübnan, buğday ve ay çiçek yağı gibi ürünlerin yaklaşık yüzde 60'ını Ukrayna ve Rusya'dan satın alıyordu.

Ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın patlak vermesinden sonra Lübnan'daki buğday stokunun sadece 1,5 ay kaldığı bildirilmişti.