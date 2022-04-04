Ukrayna, Lübnan'a tahıl ihraç edebilmek için güvenli lojistik güzergahları üzerinde çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna, Lübnan'a tahıl ihraç edebilmek için güvenli lojistik güzergahları üzerinde çalışıyor

04.04.2022 22:33
Ukrayna, Lübnan'a tahıl ihraç edebilmek için güvenli lojistik güzergahları üzerinde çalışıyor

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçisi Ihor Ostosh, ülkesindeki şirketlerin Lübnan'a tahıl ve tarım ürünlerini ihraç edebilmek için lojistik güzergah arayışında olduğunu ve Lübnan'ın gıda güvenliğine önem verildiğini belirtti.

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçisi Ihor Ostosh, ülkesindeki şirketlerin Lübnan'a tahıl ve tarım ürünlerini ihraç edebilmek için lojistik güzergah arayışında olduğunu ve Lübnan'ın gıda güvenliğine önem verildiğini belirtti.

Lübnan resmi ajanı NNA'da yer alan habere göre Ostosh, başkent Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin geçilen haberde, Ostosh, Rusya'nın agresif saldırılarına rağmen Ukrayna'nın Lübnan'a gıda güvenliği konusunda garanti verebileceği bir partner olarak kalacağını ifade etti.

Ostosh, Rusya'nın Ukrayna'nın tüm liman sevkiyat hatlarını hedef almasına rağmen, ülkesindeki şirketlerin Lübnan'a tahıl, tarım ve petrol ürünlerini ihraç edebilmek için güvenlik lojistik güzergah arayışında olduğunu kaydetti.

Ukrayna Büyükelçisi, Lübnan'a ihracat için Romanya üzerinden olabilecek alternatifleri de değerlendirdiklerini aktardı.

Tahıl ürünlerinin temininde büyük oranda ithalata bağlı olan Lübnan, buğday ve ay çiçek yağı gibi ürünlerin yaklaşık yüzde 60'ını Ukrayna ve Rusya'dan satın alıyordu.

Ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın patlak vermesinden sonra Lübnan'daki buğday stokunun sadece 1,5 ay kaldığı bildirilmişti.

YORUMLAR
500
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın gizli seferberlik ilan ettiğini iddia etti Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın gizli seferberlik ilan ettiğini iddia etti Buça'daki yıkım, AA kameraları tarafından görüntülendi Buça'daki yıkım, AA kameraları tarafından görüntülendi

Ukrayna, Beyrut, Lübnan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Lübnan'a tahıl ihraç edebilmek için güvenli lojistik güzergahları üzerinde çalışıyor - Son Dakika


Son Dakika
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
21:12 Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
20:23 Selin Ciğerci konvoy açıklaması: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks
20:16 Koronavirüs nedeniyle 40 kişi vefat etti, 12 bin 647 yeni vaka tespit edildi
20:16 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı 1 milyon liralık tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 22:41:43. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna, Lübnan'a tahıl ihraç edebilmek için güvenli lojistik güzergahları üzerinde çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement