Son dakika haberleri | Ukrayna'da "Barışı Koruma Merkezi"ne füzeli saldırı: 9 ölü 57 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ukrayna'da "Barışı Koruma Merkezi"ne füzeli saldırı: 9 ölü 57 yaralı

13.03.2022 12:35

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna'nın Lviv kentinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonucu 9 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın Lviv kentinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonucu 9 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lviv Valisi Maksim Kozicki, Rus ordusu tarafından gerçekleşen füze saldırısında 9 kişinin öldüğünü, 57 kişinin yaralandığını söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, yabancı eğitmenlerin çalıştığı uluslararası bir barış ve güvenlik merkezini hedef alan saldırıya tepki göstererek şunları kaydetti:

"Bu, AB-NATO sınırı yakınında barış ve güvenliğe yönelik yeni bir terör saldırısıdır. Bunu durdurmak için uygun önlemler alınmalıdır. (Ukrayna'nın) Gökyüzünü kapatın."

Lviv Belediyesi, Rus ordusunun sabah saatlerinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine 8 füze ile saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Son dakika haberleri | Ukrayna'da Barışı Koruma Merkezi ne füzeli saldırı: 9 ölü 57 yaralı
Son dakika haberleri | Ukrayna'da Barışı Koruma Merkezi ne füzeli saldırı: 9 ölü 57 yaralı
Son dakika haberleri | Ukrayna'da Barışı Koruma Merkezi ne füzeli saldırı: 9 ölü 57 yaralı

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Saldırı, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ukrayna'da 'Barışı Koruma Merkezi'ne füzeli saldırı: 9 ölü 57 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Ukrayna'da "Barışı Koruma Merkezi"ne füzeli saldırı: 9 ölü 57 yaralı - Son Dakika
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