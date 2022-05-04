Ukrayna: Lviv kentindeki 3 şalt sahasına saldırı düzenlendi - Son Dakika

Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan 3 şalt sahasının vurulduğu bildirildi.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "3 şalt sahasına füzeyle saldırı düzenlendi. Kentte elektriğin sağlanması konusunda sorunlar var. Olay yerinde tüm ekipler çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Etraftaki binaların da hasar gördüğünü aktaran Sadoviy, saldırıda 2 kişinin yaralandığını bildirdi.