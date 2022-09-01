Ukrayna: Güneydeki karşı saldırılarımızda Rusya'nın kayıpları artıyor - Son Dakika
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Ukrayna: Güneydeki karşı saldırılarımızda Rusya'nın kayıpları artıyor

01.09.2022 11:16
Ukrayna: Güneydeki karşı saldırılarımızda Rusya'nın kayıpları artıyor

Ukrayna makamları, ülkenin güneyinde yaşanan çatışmalarda Rus birliklerinin kayıplarının arttığını iddia etti.

Ukrayna makamları, ülkenin güneyinde yaşanan çatışmalarda Rus birliklerinin kayıplarının arttığını iddia etti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri "Güney" operasyon komutanlığından yapılan açıklamada, güney operasyon bölgesindeki durumun hala zor olduğu ancak bölgenin Ukrayna savunma kuvvetleri tarafından kontrol edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin güneyinde Rus ordusu ile çatışmaların sürdüğü kaydedilirken, Ukrayna ordusunun güneydeki karşı saldırısı sonucunda Rus birliklerinin ağır kayıplar verdiği öne sürüldü.

Ukrayna'nın güneyinde son bir günde Rus ordusuna ait aralarında 12 tank, 18 zırhlı araç, 1 uçaksavar füze, 10'dan fazla top ve obüsün bulunduğu 43 teçhizatın yanı sıra 2 komuta merkezi ve 6 mühimmat deposunun imha edildiğini iddia edilen açıklamada, son bir günde ayrıca 201 Rus askerinin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Ukrayna savaş uçaklarının Rus birliklerine ait komuta merkezi ve mühimmat depoları, ulaşım yolları ve cephe hattına yönelik 24 saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rus ordusuna ait insansız hava araçları, elektronik harp istasyonları, çok namlulu roket sistemleri ve hava savunma sistemlerinin hedef alındığı, bu saldırıların etkili olduğu kaydedildi.

Rus ordusunun son bir gündeki kayıpları

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Rus ordusunun 24 Şubat-1 Eylül döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Açıklamada, Rus ordusunun son bir günde 1 helikopter, 23 tank, 2 insansız hava aracı, 24 top, 1 hava savunma sistemi, 2 roketatar sistemi, 3 araç ve 33 zırhlı aracını kaybettiği, ayrıca Rus ordusunun son bir günde 450 askerini yitirdiği iddia edildi.

Savaşın başlamasından beri ise Rusya'ya ait 234 uçak, 205 helikopter, 1997 tank, 4 bin 345 zırhlı araç, 1115 top, 15 gemi ve hafif sürat teknesi, 851 insansız hava aracı, 3 bin 239 araç, 287 roketatar ve 153 hava savunma sisteminin imha edildiği, Rusların fırlattığı 196 seyir füzesinin Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, savaşın başlamasından bu yana Rus ordusunun toplam 48 bin 350 askerini kaybettiği iddia edildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

Tragger, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Güneydeki karşı saldırılarımızda Rusya'nın kayıpları artıyor - Son Dakika

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