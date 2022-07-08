Ukrayna, Mali İstikrarı Sağlamak İçin AB'nin 1 Milyar Euroluk Yardımını Kullanacak - Son Dakika
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Ukrayna, Mali İstikrarı Sağlamak İçin AB'nin 1 Milyar Euroluk Yardımını Kullanacak

08.07.2022 21:30
Ukrayna, Mali İstikrarı Sağlamak İçin AB'nin 1 Milyar Euroluk Yardımını Kullanacak

KİEV, 8 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun Kiev'e verilmek üzere Perşembe günü onayladığı 1 milyar euroluk yeni yardımın, Ukrayna'nın mali istikrarını sağlamada kullanılacağını bildirdi.

KİEV, 8 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun Kiev'e verilmek üzere Perşembe günü onayladığı 1 milyar euroluk yeni yardımın, Ukrayna'nın mali istikrarını sağlamada kullanılacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği (AB) Makro Finansal Yardımı, öncelikli bütçe ihtiyaçlarının finansmanı ve genel olarak da Ukrayna'da mali istikrarı teminat altına almak için kullanılacak" ifadesi yer aldı. Avrupa Parlamentosu, gün içinde Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'ya, ülkenin acil bütçe ihtiyaçlarını karşılamak için 1 milyar euro yeni yardım sağlama önerisine destek vermişti. Ukrayna'ya yeni yardım tahsis etme kararı Avrupa Komisyonu tarafından 1 Temmuz'da duyuruldu. Kararın yürürlüğe girmesi için AB Konseyi tarafından da onaylanması gerekiyor. Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal Nisan ayında, ülkesinin Rusya ile yaşanan savaş sırasında tüm sosyal ve insani yükümlülüklerini yerine getirmesi için ayda 5 milyar ABD dolarına ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ukrayna, Mart ayından bu yana AB'den iki parti halinde 1,2 milyar euro (yaklaşık 1,22 milyar ABD doları) aldı.

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Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna, Mali İstikrarı Sağlamak İçin AB'nin 1 Milyar Euroluk Yardımını Kullanacak - Son Dakika

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