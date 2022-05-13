Ukrayna Maliye Bakanı Marchenko: "Ülke ekonomisinin uzun bir savaşı sürdürmesi zor olacak" - Son Dakika
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Ukrayna Maliye Bakanı Marchenko: "Ülke ekonomisinin uzun bir savaşı sürdürmesi zor olacak"

13.05.2022 22:37
Ukrayna Maliye Bakanı Marchenko: "Ülke ekonomisinin uzun bir savaşı sürdürmesi zor olacak"

Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko, "Ukrayna ekonomisinin uzun bir savaşı sürdürmesi zor olacak" dedi.

Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko, "Ukrayna ekonomisinin uzun bir savaşı sürdürmesi zor olacak" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko ülke ekonomisi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Marchenko, "Ukrayna ekonomisinin uzun bir savaşı sürdürmesi zor olacak. Savaş 3 veya 4 aydan uzun sürerse ülkede büyük vergi artışları gibi kararlar alınabilir" dedi.

Bakan Marchenko, Ukrayna'nın ABD'den gelecek yardım paketini beklediğini belirterek, "ABD'den mali yardım haberi aldık. Bu iyi bir haber ama ABD yardım paketinin içeriği ne olacak ve ne zaman gelecek bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kyrylo Budanov ise, Rusya-Ukrayna savaşının kırılma noktasının ağustos ayında olmasını ve çatışmaların çoğunun yıl sonuna kadar bitmesini beklediğini açıkladı.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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