Ukrayna: Mariupol cephesindeki askerler teslim olmadı - Son Dakika
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Ukrayna: Mariupol cephesindeki askerler teslim olmadı

17.04.2022 23:56
Ukrayna: Mariupol cephesindeki askerler teslim olmadı

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Mariupol cephesindeki askerlerin teslim olmadığını ve hala savaştığını bildirdi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Mariupol cephesindeki askerlerin teslim olmadığını ve hala savaştığını bildirdi.

Şmıgal, ABD basınına verdiği röportajda, "Şehir (Mariupol) henüz düşmedi. Silahlı kuvvetlerimiz hala orada, askerlerimiz sonuna kadar savaşacaklar ve hala Mariupol'dalar." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da tek bir büyük şehrin düşmediğini vurgulayan Şmıgal???????, Rus silahlı kuvvetlerinin kontrolündeki Herson hariç tüm şehirlerin Ukrayna'nın kontrolü altında olduğunu belirtti.

Ukrayna'da 900'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı

Şmıgal, Ukrayna'da 900'den fazla şehir, kasaba ve köyün Rus işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Donbass bölgesinde savaşmaya devam ettiklerini anımsatan Şmıgal, pes etmeyeceklerini kaydetti.

Şmıgal, Ukrayna bütçesinin bir ayda yaklaşık 5 milyar dolar açık verdiğini sözlerine ekledi.

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Ukrayna'dan müzakerelerle ilgili uyarı geldi: 'Mariupol kırmızı çizgi olabilir' Ukrayna'dan müzakerelerle ilgili uyarı geldi: 'Mariupol kırmızı çizgi olabilir' Rusya ve Ukrayna Mariupol hakkında farklı açıklamalarda bulundu! Rusya ve Ukrayna Mariupol hakkında farklı açıklamalarda bulundu!

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Kaynak: AA

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