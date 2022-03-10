Ukrayna: "Mariupol'dan siviller tahliye edilemedi" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: "Mariupol'dan siviller tahliye edilemedi"

10.03.2022 21:39
Ukrayna: "Mariupol'dan siviller tahliye edilemedi"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol kentinden sivillerin tahliye edilemediğini açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol kentinden sivillerin tahliye edilemediğini açıkladı.

Vereşuk, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna kentlerinde oluşturulan insani yardım koridorlarından son 2 günde gerçekleştirilen tahliyelerle ilgili bilgi verdi.

Sumi bölgesinde Poltava yönünde 60 bin sivilin tahliye edildiğini bildiren Vereşuk, İzyum'dan yaklaşık 3 bin sivilin güvenli bölgelere ulaştırıldığını kaydetti.

Vereşuk, Buca, Gostomel ve İrpen ile Kiev'e bağlı diğer şehirlerden yaklaşık 20 bin sivilin tahliye edildiğini belirterek, "Mariupol'da insani felaket yaşanıyor. Oradan sivilleri çıkarmamıza izin verilmiyor. Volnovaha'da da durum aynı." dedi.

YORUMLAR
500
Rusya Mariupol'de yine yerleşim yerlerini vurdu Rusya Mariupol'de yine yerleşim yerlerini vurdu Mariupol'de insanların 'yemek için birbirlerine saldırmaya başladığı' iddia edildi Mariupol'de insanların 'yemek için birbirlerine saldırmaya başladığı' iddia edildi

Başbakan Yardımcısı, Mariupol, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: 'Mariupol'dan siviller tahliye edilemedi' - Son Dakika


Son Dakika
21:32 Dakikalar içinde sildi! Şeyma Subaşı'ndan çıplak poz
21:28 Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak
20:58 Zelenski "Bizden sonra sırada onlar var" dedi, ülke alarma geçti! Silah satın almaya başladılar
20:51 Chelsea vurgun üstüne vurgun yiyor! Bilbordlar kaldırılıyor
20:40 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
19:56 Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü
19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı
19:32 Bu saatlere dikkat edin! Bakan Karaismailoğlu kar yağışı için uyardı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 21:45:17. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna: "Mariupol'dan siviller tahliye edilemedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement