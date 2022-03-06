Ukrayna, Mariupol'de sivillerin tahliyesinin bugün başlayacağını açıkladı - Son Dakika
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Ukrayna, Mariupol'de sivillerin tahliyesinin bugün başlayacağını açıkladı

06.03.2022 12:17
Ukrayna, Mariupol'de sivillerin tahliyesinin bugün başlayacağını açıkladı

Ukrayna'nın Mariupol Şehir Valiliği, bugün insani yardım koridoru üzerinden kentten sivilleri tahliye etmeye başlayacaklarını duyurdu.

Ukrayna'nın Mariupol Şehir Valiliği, bugün insani yardım koridoru üzerinden kentten sivilleri tahliye etmeye başlayacaklarını duyurdu.

Valiliğin Telegram kanalından yapılan açıklamada, 6 Mart'ta 10.00-21.00 saatleri arasında bölgede ateşkes rejiminin uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bugün saat 12.00'den itibaren kentte sivil nüfusun tahliyesi başlıyor. İnsani yardım koridoru olarak Mariupol, Portovskoe, Manguş, Respublika, Rozovka, Bilmak, Pologi, Orehov ve Zaporojiye güzergahı seçildi." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ile iş birliğinde yapılacak tahliyelerin belediye otobüsleri ile şehrin üç noktasından gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, "Özel araçlarıyla şehirden ayrılmak isteyenler tahliye konvoyunu arkadan takip edebilir. Sahiplerinden araçlarını mümkün olduğunca insanlarla doldurmasını rica edeceğiz." değerlendirmesi yer aldı.

Ukraynalı yetkililer, dün, Rus tarafının ateşkes ihlali nedeniyle Mariupol ve Volnovaha kentlerinden tahliyelerin durdurulduğunu açıklamıştı.

YORUMLAR
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Rus bombardımanı bitmedi, Mariupol'dan sivillerin tahliyesi ertelendi! Geçici ateşkes ilan edilmişti Rus bombardımanı bitmedi, Mariupol'dan sivillerin tahliyesi ertelendi! Geçici ateşkes ilan edilmişti Mariupol'de yeniden geçici ateşkes Mariupol'de yeniden geçici ateşkes

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Mariupol'de sivillerin tahliyesinin bugün başlayacağını açıkladı - Son Dakika


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