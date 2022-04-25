Ukrayna: Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için bugün de anlaşma sağlanamadı - Son Dakika
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Ukrayna: Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için bugün de anlaşma sağlanamadı

25.04.2022 15:20
Ukrayna: Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için bugün de anlaşma sağlanamadı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Mariupol bölgesindeki Azovstal fabrikasındaki sivillerin tahliyesinin bugün de gerçekleştirilemediğini bildirdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Mariupol bölgesindeki Azovstal fabrikasındaki sivillerin tahliyesinin bugün de gerçekleştirilemediğini bildirdi.

Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus tarafının Mariupol'de Azovstal Fabrikası'ndan sivillerin çıkışı için koridor açtıklarını duyurduğunu belirtti.

Rus tarafının açıklamasını inandırıcı bulmadıklarını vurgulayan Vereşçuk, "Ruslar daha önce insani koridorları birkaç kez bozmamış olsalardı buna inanabilirdik. Ben ne dediğimi biliyorum çünkü Başkan (Zelenskiy) adına bu müzakereleri bizzat ben yürütüyorum ve insani yardım koridorları organize ediyorum. İnsani yardım koridorunun her iki tarafın anlaşmasıyla açılmalıdır. Tek taraflı ilan edilen koridor, güvenliği sağlamadığı için aslında insani koridor da değil. Bu nedenle, resmi ve aleni olarak ilan ediyorum. Ne yazık ki bugün Azovstal'den insani yardım koridorları konusunda herhangi bir anlaşma sağlanmadı." ifadelerini kullandı.

Vereşçuk, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten sivillerin Azovstal'den tahliyesi için garanti istediklerini, tahliye sürecinde Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin de hazır bulunmasını rica ettiklerini kaydetti.

Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji Fabrikası tesislerinde Ukraynalı askerlerin yanı sıra yaklaşık 1000 sivilin bulunduğu iddia ediliyor.

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Başbakan Yardımcısı, Telegram, Mariupol, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için bugün de anlaşma sağlanamadı - Son Dakika


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