Ukrayna: Mariupol'den Zaporijya'ya sivillerin tahliyesi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: Mariupol'den Zaporijya'ya sivillerin tahliyesi sürüyor

03.04.2022 14:09
Ukrayna: Mariupol'den Zaporijya'ya sivillerin tahliyesi sürüyor

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol'den Zaporijya'ya sivillerin tahliyesinin sürdüğünü bildirdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol'den Zaporijya'ya sivillerin tahliyesinin sürdüğünü bildirdi.

Vereşçuk, sosyal medya hesabından, Ukrayna'daki savaşta sivillerin çatışmaların olduğu şehirlerden tahliyesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Berdyansk şehri yakınlarında 17 otobüs bulunduğunu, bunlardan 10'unun sivilleri tahliye etmek için hazır beklediğini belirten Vereşçuk, bu otobüslerin şehre bırakılmaması halinde sivillerin Berdyansk şehrinin girişindeki kontrol noktasına gelmesini istedi.

Mariupol yakınlarına ulaşacak 7 otobüse de Uluslararası Kızılhaç Örgütünün eşlik edeceğini aktaran Vereşçuk, Mariupol'den Zaporijya'ya sivillerin tahliyesinin sürdüğünü kaydetti.

Vereşçuk, "Mariupol'den Zaporijya şehrine açılan koridordan siviller kendi araçlarıyla gidebilir." ifadesini kullandı.

Luhansk bölgesindeki bazı şehirlerden de sivillerin tahliyesini planladıklarını anlatan Vereşçuk, tahliyesi sürecinin başlaması için Rus tarafından ateşkesin sağlamasını beklediklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü Litvanyalı film yönetmeni Mantas Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü Litvanyalı film yönetmeni Mantas Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü

Zaporijya, Mariupol, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Mariupol'den Zaporijya'ya sivillerin tahliyesi sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
13:59 Rus heyetinin en yetkili ismi savaşın gidişatı hakkında bilgi verdi: Daha gerçekçi hale gelindi
13:57 10 yaşındaki Muhammed, sahur yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu!
13:55 Arabada serum aldı ardından konsere çıktı!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
13:29 81 yaşında olan Bedia Akartürk, görünüşüyle hayran bıraktı
12:54 Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü
12:26 Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor!
12:15 Son Dakika: Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi meclisi feshetti!
11:54 Koyunları telef olan çiftçinin dünyası başına yıkıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 14:18:06. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna: Mariupol'den Zaporijya'ya sivillerin tahliyesi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement