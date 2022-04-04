Ukrayna: "Mariupol şehrinde 100 Türk vatandaşı tahliye bekliyor" - Son Dakika
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Ukrayna: "Mariupol şehrinde 100 Türk vatandaşı tahliye bekliyor"

04.04.2022 23:15
Ukrayna: "Mariupol şehrinde 100 Türk vatandaşı tahliye bekliyor"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Mariupol kentinde tahliye bekleyen 100 Türk vatandaşının olduğunu açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Mariupol kentinde tahliye bekleyen 100 Türk vatandaşının olduğunu açıkladı.

Rusya'nın kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol'de 100 Türk vatandaşının tahliye beklediği bildirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, "Yunanistan vatandaşları bir şekilde tahliye edildi. Mart ayı başlarında tahliyeler daha mümkündü. Bir kısım Türk vatandaşı da tahliye edildi. Mariupol'de tahliye bekleyen yabancılar ve Ukraynalılar bizim için tahliye için aynıdır ve aynı imkanlara sahiptirler. Şimdi Mariupol'de tahliye bekleyen 100 Türk vatandaşı kaldı. Erdoğan Türk ve Ukrayna vatandaşlarının özellikle de çocukların ve kadınların tahliyesi için söz verdi" ifadelerini kullandı.

Rusya, dün Erdoğan'ın talebi üzerine Mariupol'de insani koridor açmıştı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 2 Nisan'da yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den talebi doğrultusunda Mariupol'daki sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesinde tam yardım sağlanmasına karar verildiği bildirilerek, dün Moskova Mariupol'dan Berdyansk'a insani koridor açılacağı, hareket yolunda "sessizlik rejimine" sıkı bir şekilde uyulacağının garanti edildiği kaydedilmişti.

(Bekir Keskin/İHA)

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Kaynak: İHA

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