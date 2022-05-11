Ukrayna: "Mayın temizliği 5 ila 10 yıl sürebilir" - Son Dakika
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Ukrayna: "Mayın temizliği 5 ila 10 yıl sürebilir"

11.05.2022 16:12
Ukrayna: "Mayın temizliği 5 ila 10 yıl sürebilir"

Ukrayna Acil Durumlar Servisi Mayın Temizleme Departmanı Başkanı Oleh Bondar yaptığı açıklamada, "Uluslararası deneyimlerime göre, Ukrayna'daki mayın temizliği 5 ila 10 yıl sürebilir" dedi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi Mayın Temizleme Departmanı Başkanı Oleh Bondar yaptığı açıklamada, "Uluslararası deneyimlerime göre, Ukrayna'daki mayın temizliği 5 ila 10 yıl sürebilir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'daki mayın temizliği hakkında açıklama yapıldı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi Mayın Temizleme Departmanı Başkanı Oleh Bondar yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin en büyük olumsuz sonuçlarından biri, uluslararası sözleşmelerle yasaklananlar da dahil olmak üzere, ülkedeki bazı bölgelerin mayınlarla kirlenmesidir" dedi. Bondar açıklamasında, "Rus ordusu, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde mayın tarlaları kurdu ve sivilleri tehdit eden çok sayıda mayın yerleştirdi. Bu mayınlar Kiev, Çernihiv, Harkov, Sumi, Mikolayiv, Zaporijya, Dnipro, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde tespit edildi. Tespit edilen mayınların toplam sayısı, savaşın başından bu yana etkisiz hale getirilen tüm mayınların yaklaşık yüzde 10'u kadar. Uluslararası deneyimlerime göre, Ukrayna'daki mayın temizliği 5 ila 10 yıl sürebilir" ifadelerini kullandı.

Bondar ayrıca açıklamasında Ukrayna'daki tarım arazilerinin aşamalı olarak denetlenmesi ve mayınlardan arındırılması çalışmalarının başlatıldığını bildirerek, "Ülkede tarım yapılabilmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.

(İHA)

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Ukrayna, Mayın, Rusya, 112, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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