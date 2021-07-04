Ukrayna meclisinde savunma bakanına topuklu ayakkabı hediye edildi - Son Dakika

Ukrayna'da bir grup milletvekili, Ukrayna'da resmi tören provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirilmesini protesto etmek için mecliste Savunma Bakanı Andrey Taran'a topuklu ayakkabı hediye etti.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından önümüzdeki ay bağımsızlığının 30. yılını kutlamaya hazırlanan Ukrayna'da kadın askerlerin resmi tören provası ülkede gündem oldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından provaya ilişkin paylaşılan fotoğraflarda kadın askerlerin topuklu ayakkabılarla yürütüldüğü anlara tepki yağdı. Uygulamayı başlatan Savunma Bakanı Andrey Taran, kadın milletvekilleri tarafından protesto edildi.

"Bu bir aşağılamadır"

Ukrayna Meclis Başkan Yardımcısı Elena Kondratyuk yaptığı açıklamada, "Bu saçmalığı Ukrayna Savunma Bakanlığı sitesinde gördük. Sayın Savunma Bakanı, siz ülkemizi ve ordumuzu NATO standartlarına bu şekilde mi yaklaştırıyorsunuz? Bu bir aşağılamadır" şeklinde konuştu.

Bu kararı protesto eden diğer bir grup Ukraynalı kadın milletvekili de, mecliste Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran'ın yanına giderek, tepki olarak kırmızı ve çeşitli renklerde topuklu ayakkabı hediye etti.