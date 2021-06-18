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Ukrayna medyası: "ABD, Ukrayna'ya vereceği 100 milyon dolarlık askeri yardım paketini dondurdu" - Son Dakika

Ukrayna medyası: "ABD, Ukrayna'ya vereceği 100 milyon dolarlık askeri yardım paketini dondurdu"

18.06.2021 23:58
Ukrayna medyası:

Ukrayna medyasında çıkan haberlerde, ABD'den gelecek 100 milyon dolar değerindeki askeri yardım paketinin dondurulduğu öne sürüldü.

Ukrayna medyasında çıkan haberlerde, ABD'den gelecek 100 milyon dolar değerindeki askeri yardım paketinin dondurulduğu öne sürüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 16 Haziran'da Cenevre'de gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşmede Ukrayna konusu da ele alınırken, Ukrayna medyasında ABD'den gelecek yardımla ilgili haberler çıktı. Ukrayna medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu görüşmenin ardından Ukrayna'ya yapılacak 100 milyon dolarlık askeri yardım paketinin askıya alındığı öne sürüldü. Rusya'nın ordusunu Ukrayna sınırından geri çekmesi ve Biden-Putin görüşmesinin yardım paketin askıya alınmasına neden olduğu iddia edildi.

ABD yönetimi, yardım paketi kararını Rusya'ya ait askeri birliklerin Ukrayna sınırına konuşlanmasının ardından Ukrayna'ya destek olmak amaçlı aldıklarını duyurmuştu. - KİEV

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, dolar, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna medyası: 'ABD, Ukrayna'ya vereceği 100 milyon dolarlık askeri yardım paketini dondurdu' - Son Dakika


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