Ukrayna Merkez Seçim Kurulu: "Başkan Adaylarının Futbol Sahasında Oturum Düzenlemesi Kanuni Değil"
1 saat önce
Ukrayna Merkez Seçim Kurulu Başkan Yardımcısı Yevgeniy Radçenko yaptığı bir açıklamada, başkanlık seçimine katılacak adaylar arasında futbol sahasında yapılacak bir organizasyonun kanuni olmadığını belirtti.
Ukrayna Merkez
Seçim Kurulu Başkan Yardımcısı Yevgeniy Radçenko yaptığı bir açıklamada, başkanlık seçimine katılacak adaylar arasında futbol sahasında yapılacak bir organizasyonun kanuni olmadığını belirtti.
Ukrayna Merkez Seçim Kurulu Başkan Yardımcısı Yevgeniy Radçenko, "Taraflar üç şekilde seçim çalışması yürütebilir. Birincisi, seçim öncesi yapılan propoganda programları. İkincisi, çeşitli basın olanaklarını değerlendirmek ve üçüncüsü de Ukrayna Devlet Radyo ve Televizyon
Kurumu yayın organlarını kullanmak. Futbol
sahasında düzenlenecek siyasi bir oturum kanuna aykırıdır" ifadelerini kullandı.
31 Mart'taki seçimlerde en yüksek oyu alan Vladimir Zelenskiy, mevcut Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
'yu NSK Olimpiskiy stadyumunda beraber bir siyasi oturum düzenlemeye çağırmış ve Petro Poroşenko bunu kabul etmişti. - KİEV
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:20 Kaynak: İHA
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