Ukrayna: "Mıkolayiv'i hedef alan 4 Rus füzesi imha edildi" - Son Dakika
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Ukrayna: "Mıkolayiv'i hedef alan 4 Rus füzesi imha edildi"

05.06.2022 17:08
Ukrayna: "Mıkolayiv'i hedef alan 4 Rus füzesi imha edildi"

Ukrayna ordusu, Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrine fırlatılan 2 füzenin Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Ukrayna ordusu, Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrine fırlatılan 2 füzenin Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Mıkolayiv bölgesinin Karadeniz kıyıları ve tahıl ambarları seyir füzeleriyle saldırıya uğradı" denildi. Ukrayna ordusu, Rus ordusunun Mıkolayiv'e düzenlediği füze saldırının püskürtüldüğünü belirterek, "Rus ordusunun Mıkolayiv'e fırlattığı 2 füze, Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Rus ordusunun, Mıkolayiv'in 2 bölgesinde kaybettiği pozisyonları yeniden kazanmaya çalıştığını ancak "ağır kayıplara uğrayarak geri çekildiği" belirtildi. - MIKOLAYIV

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna: 'Mıkolayiv'i hedef alan 4 Rus füzesi imha edildi' - Son Dakika

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