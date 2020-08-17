Ukrayna, Minsk Büyükelçisini, Belarus ile ilişkileri değerlendirmek üzere geri çağırdı - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Minsk Büyükelçisini, Ukrayna- Belarus ilişkilerini istişare için Kiev'e çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen hafta Belarus'un, Ukrayna'nın kendisine iadesini talep ettiği Rus paralı askerlerini Rusya'ya göndermesinin iki ülke arasındaki güveni sarstığı kaydedildi.

Açıklamada, son günlerde yaşanan protestoların iki ülke ilişkilerini derinden etkilediği belirtildi.

Bu nedenlerle Ukrayna'nın Minsk Büyükelçisinin Ukrayna-Belarus ilişkilerini yeni oluşan gerçeklikte değerlendirmek üzere Kiev'e çağrıldığı ifade edildi.