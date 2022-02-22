Ukrayna, Moskova Maslahatgüzarı'nı istişareye çağırdı - Son Dakika
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Ukrayna, Moskova Maslahatgüzarı'nı istişareye çağırdı

22.02.2022 14:42
Ukrayna, Moskova Maslahatgüzarı'nı istişareye çağırdı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıması nedeniyle Moskova Maslahatgüzarı Vasil Pokotilo'yu istişare için çağırdıklarını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıması nedeniyle Moskova Maslahatgüzarı Vasil Pokotilo'yu istişare için çağırdıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın yasa dışı kararı nedeniyle Pokotilo'nun Ukrayna'ya istişareye çağrıldığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

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Moskova, Donetsk, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Moskova Maslahatgüzarı'nı istişareye çağırdı - Son Dakika


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