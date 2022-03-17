Ukrayna: Müzakereler zor, tarafların pozisyonları farklı - Son Dakika
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Ukrayna: Müzakereler zor, tarafların pozisyonları farklı

17.03.2022 20:40
Ukrayna: Müzakereler zor, tarafların pozisyonları farklı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin zor bir süreç olduğunu belirterek "Bizim için temel konular dokunulmazdır.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin zor bir süreç olduğunu belirterek "Bizim için temel konular dokunulmazdır." dedi.

Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile devam eden müzakerelere katılmayan bazı kişilerin (Ukrayna tarafından) bu süreçle ilgili bazı asılsız haberleri ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Yalanlarınızı savaş halindeki bir ülkede yaymayın." ifadesine yer verdi.

Müzakerelere değinen Podolyak, "Müzakereler zor, tarafların pozisyonları farklı. Bizim için temel konular dokunulmazdır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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