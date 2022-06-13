Podolyak, Ukrayna'nın 15 Haziran'da yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan da buna ilişkin karar beklediklerinin altını çizdi.

Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Açık sözlü olacağım, savaşı sona erdirmek ve Rusya'yı Ukrayna'dan atmak için 155 mm kalibreli 1000 obüs, 500 tank, 300 çoklu fırlatma roket sistemi, 2 bin zırhlı araç ve 1000 insansız hava aracına (İHA) ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile savaşı sona erdirmek için ağır silahlara ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Tragger, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna, NATO'dan 1000 obüs, 1000 İHA, 2 bin zırhlı araç ve 500 tank talep edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.