Ukrayna, NATO'nun Karadeniz'de iş birliğini güçlendirmesinden memnun - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO'nun Karadeniz'de ülkesiyle beraber iş birliğini güçlendirmeye hazır olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında yer almaktan hoşnut olduğunu belirtti.

Toplantıda Karadeniz'de güvenlik ve diğer bazı konuları ele aldıklarını kaydeden Kuleba, "NATO'nun, Karadeniz'de Ukrayna ve Gürcistan ile beraber iş birliğini güçlendirmeye hazır olmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.