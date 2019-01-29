Son Dakika Haberleri: Ukrayna'nın 2018'de Doğalgaz Üretimi Yüzde 2 Arttı

Ukrayna'nın 2018'de Doğalgaz Üretimi Yüzde 2 Arttı

25 dakika önce

Ukrayna ulusal petrol ve gaz şirketi Naftogaz’ın yaptığı açıklamaya göre, 2018 yılında Ukrayna’nın doğal gaz üretimi yüzde 2 artarak 21 milyar metreküp oldu. 2018 yılında 10,6 milyar metreküp doğal gaz ithal edildi. 2018 yılının ilk 11 ayında toplam doğal gaz tüketimi 27,7 milyar metreküp olarak gerçekleşti. 2017 yılının tamamında 32,2 milyar metreküp doğal gaz tüketilmiş […]The post Ukrayna’nın 2018’de doğalgaz üretimi yüzde 2 arttı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Ukrayna'nın 2018'de Doğalgaz Üretimi Yüzde 2 Arttı, System.String[]
Ukrayna ulusal petrol ve gaz şirketi Naftogaz'ın yaptığı açıklamaya göre, 2018 yılında Ukrayna'nın doğal gaz üretimi yüzde 2 artarak 21 milyar metreküp oldu.

2018 yılında 10,6 milyar metreküp doğal gaz ithal edildi. 2018 yılının ilk 11 ayında toplam doğal gaz tüketimi 27,7 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

2017 yılının tamamında 32,2 milyar metreküp doğal gaz tüketilmiş ve bu tüketimin 14,1 milyar metreküpü ithalat ile karşılanmıştı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:16 

Ukrayna, Sektörel
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