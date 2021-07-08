Ukrayna'nın 2021 Yılı Hububat Hasadının 75,8 Milyon Tona Ulaşması Bekleniyor - Son Dakika

Ukrayna Tarım bakanlığı verilerine göre, Ukrayna'nın 2021 yılı hububat hasadının, olumlu hava koşulları nedeniyle yaklaşık %17 artarak 75, 8 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Reuters tarafından edinilen verilere göre, şimdiden başlayan hasat sonunda 37, 1 milyon ton mısır, 28, 5 milyon ton buğday, 8, 3 milyon ton arpa, 600 bin ton bezelye ve 500 bin ton yulaf rekoltesi öngörülüyor.

Kaynak: reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü