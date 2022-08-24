Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü dolayısıyla, Odessa kentinde tören düzenlendi. Ukraynalılar, Rus güçlerinden ele geçirilen zırhlıların sergilendiği alanı gezerken, Taras Shevchenko heykeline çiçek bıraktılar.
Kaynak: AA
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