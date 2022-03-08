Ukrayna'nın 5 şehrinden sivillerin tahliyesi güçlüklerle yürütülüyor - Son Dakika

Ukrayna'da ilan edilen geçici ateşkes kapsamında başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi sürüyor.

Moskova saati ile 10.00 itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes kapsamında sivillerin Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden daha güvenli bölgelere tahliyesi, Rus güçlerin belirli aralıklarla ateşkesi ihlal etmesine ve kar yağışının neden olduğu zorluklara rağmen devam ediyor.

Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tahliyeleri tam güvenlikli olmamasına rağmen güçlüklerle sürdürdüklerini belirtti. Zhyvytskyy, tahliye için çok sayıda otobüs tahsis ettiklerini, engellilere, yaşlılara, hamile kadınlara öncelik tanıdıklarını kaydetti.

Tahliye süreçleriyle ilgili çekilen görüntülerde, insanların çok az eşya ile otobüslerle taşındığı, bazı insanların ise yürüyerek yaşadıkları yerleri terk ettiği görülüyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışanları da şehirlerini tek eden insanlara yardımcı olmaya çalışıyor.

Mariupol'da tahliye sıkıntısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin Mariupol'da 300 bin sivili rehin tuttuğunu, mutabakata rağmen tahliyeyi engellediğini iddia etti.

Belarus'un Brest bölgesinde Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında üçüncü tur müzakerelerde, çatışmaların yoğun yaşandığı yerlerde sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması ve geçici ateşkes konusunda dün mutabakata varılmıştı.