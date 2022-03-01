Ukrayna'nın AB üyeliğine 8 ülkeden tam destek - Son Dakika
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Ukrayna'nın AB üyeliğine 8 ülkeden tam destek

01.03.2022 08:32
Ukrayna'nın AB üyeliğine 8 ülkeden tam destek

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya cumhurbaşkanları, Ukrayna'ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini bildiren ortak bir mektup yayınladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya cumhurbaşkanları, Ukrayna'ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini bildiren ortak bir mektup yayınladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Avrupa Birliği (AB) üyesi olan sekiz ülkeden Ukrayna'ya destek geldi. Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı Vlaimir Zelenskiy tarafından Avrupa Birliği üyeliği için yapılan resmi başvuru sonrasında ortak açıklama yaptı. Ukrayna'ya AB aday statüsünün acilen verilmesi gerektiği bildirilen açıklamada, "Biz, AB üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya Devlet Başkanları olarak Ukrayna'nın AB üyeliğini hak ettiğine tam olarak inanıyoruz. Bu nedenle AB üye devletlerini Ukrayna'ya azami siyasi destek vermeye ve AB kurumlarının Ukrayna'ya AB aday statüsü vermek için bir an önce adımlar atmasına ve katılım müzakerelerini başlatmasına izin vermeye çağırıyoruz. Bu kritik anda Ukrayna ve halkıyla tam dayanışmamızı yineliyoruz" denildi.

(Özgür Öztürk/ İHA)

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Avrupa Birliği, Bulgaristan, Estonya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ukrayna'nın AB üyeliğine 8 ülkeden tam destek - Son Dakika
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